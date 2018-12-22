Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu programların çeşitli sebeplerden dolayı diyetisyene ulaşma imkânı olmayanlar ya da yurt dışı şehir dışında yaşayanlar için bir fırsat olduğunu söyleyen Diyetisyen Kübra Nur Nayman “Çoğunlukla WhatsApp üzerinden yapılan bilgilendirme ve kontroller, kilo vermek isteyenlere yeni imkânlar sunuyor. Kişiye özel olarak hazırlanan beslenme programı her hafta liste değiştiriliyor. Danışanların kilo takibini doğru şekilde kaydedebilmek için haftada 1 gün sabahları aç karnına aynı tartıda tartılıp diyetisyene göndermesi isteniyor” dedi.