Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Mert 5,5 yaşında… Geçtiğimiz yıl nisan ayında çocuklarda sık olan üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi. Bronşit teşhisi kondu. Hemen tedavisine başlandı ama Mert bir türlü iyileşmiyordu. Göz kapakları, bacakları, bilekleri şişti. Testlerde idrarında yüksek oranda protein, kanda yüksek oranda albümin olduğu ve kolesterolünün de çok yükseldiği görüldü. Doktorlar nefrotik sendrom teşhisi koydular. Yani Mert’in böbrekleri çalışmıyordu. Böbrek biyopsisinde tedaviye dirençli tip olduğu anlaşıldı. Hastalık çok hızlı ilerledi ve Mert, Haziran 2018’de diyalize bağlandı. Bursa’da yaşayan Mert için ikinci seçenek de böbrek nakliydi. Aile nakil için İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesine başvurdu. Mert’i muayene eden Pediratrik Nefrolog Dr. Mehmet Taşdemir, çocuklarda solunum yolu hastalıklarından sonra bu tür komplikasyonların gelişebileceğini, ailelerin uyanık olmaları gerektiğini söyledi.



5 YAŞINA KADAR YAPILMALI

Organ Nakli Merkezi, Böbrek ve Pankreas Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Burak Koçak tarafından gerçekleştirilen bir operasyonla halasının böbreği Mert’e nakledildi. Çocuklarda kronik böbrek yetmezliğinin gelişme geriliğine yol açtığını söyleyen Prof. Dr. Koçak “Bundan dolayı özellikle 5 yaşın altındaki çocuklara hemen böbrek nakli olmaları tavsiye ediliyor. 5 yaşına kadar olan çocukların vücutları diyalizde daha hızlı yıpranıyor. O yüzden 5 yaşın üstündeki çocuklarla karşılaştırıldığında böbrek nakli 5 yaş altındaki çocuklarda çok daha faydalı oluyor” dedi.