Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Vücudumuzda yaşayan mantar, bakteri ve tek hücrelilerden oluşan, mikroorganizmalar sistemi olan mikrobiyataya ilişkin bilimsel çalışmalar ülkemizde de yapılıyor. “İnsan Sağlığı ve Hastalıklarında Bağırsak Mikrobiyotası” ile ilgili temel veya klinik çalışmaları desteklemek üzere kurulan Biocodex Mikrobiyota Vakfı, konu ile ilgili seçilecek araştırma için 25 bin avro ayırdığını açıkladı. Bu çerçevede 16 çalışma arasından “Pediatrik Talasemi Vakalarında Kemik İliği Nakli Sonrası Bağırsak Mikrobiyotasının Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma birinciliğe hak kazandı.