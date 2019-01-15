Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Toplam 57 hasta üzerinde yapılan kök hücre çalışmasının olumlu sonuçlandığını ve hastaların görme kabiliyetinde büyük ölçüde gelişme sağlandığını belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Öner, ‘tedavisi olmayan’ bu hastalıklarda kök hücrenin birkaç yıl içerisinde rutin tedavi olarak uygulanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Öner “Araştırmalarımızda kök hücreler sayesinde özellikle halk arasında ‘tavukkarası’ ya da ‘gece körlüğü’ olarak bilinen Retinitis Pigmentosa hastalarında ve diğer retina hastalarında görme kabiliyetlerinin kuvvetlendiğini, ölmekte olan hücrelerin de ölmesini yavaşlattığını ve özellikle faz 2 ve 3’te hiçbir yan etkisinin olmadığını gördük. Lokal anestezi ile gerçekleştirilen bu cerrahi işlem hastayı uyutmadan 20 dakika sürüyor. Çalışmalarımızın ardından gördük ki; göz kök hücre kullanmak için en uygun organlardan biri. Hâlen 100 kişilik bir hasta grubumuz için Sağlık Bakanlığında değerlendirmede olan başvurumuz var ve hasta sayımızı giderek arttıracağız” dedi.