Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Yüksek ateş, genellikle kuru öksürük, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı veya burun tıkanıklığı, ciddi hâlsizlik, yorgunluk, titreme, bazen ishal ve kusma ile kendini gösteren gribin belirtilerinin bitkisel desteklerle hafifletilebiliyor. Yeditepe Üniversitesi Beslenme Diyetetik ve Fitoterapi Uzmanı Nazlı Şişik Yaltırık bitkisel desteklerle gribi rahat atlatmanın yollarını anlattı:

¥ Var olan öksürüğü artırmamak için reflüyü tetiklememek çok önemli. Bu yüzden gece en az üç saatlik açlıkla yatmak, hafif dik bir yastık kullanmak, çay-kahve-çikolata gibi reflüyü tetikleyecek gıdalar tüketmemek gerekir.

¥ Günde üç dört defa yapılan ada çayı ya da kekik gargarası hem öksürük giderici etki hem de antiviral özellikleri sebebiyle tavsiye edilir.

¥ Boğaz ve göğüs yumuşatıcı olarak gelincik, hünnap, hibisküs, ıhlamur çayları gün içerisinde tercih edilebilir.

¥ Balgam söktürücü olarak ökaliptus çayı oldukça etkilidir.

¥ Kas ve eklem ağrıları için magnezyumdan zengin beslenme, yani fındık-ceviz-badem ve yeşil yapraklı sebzelerden bolca tüketilmelidir.

¥ Günde en az üç litreye yakın miktarda sıvı tüketilmelidir.

¥ Öğle ve akşam yemeklerinde et suyu ve tavuk suyuna çorbaların yanında bol yeşillikli, bol limonlu salata ve sebze yemekleri tercih edilmelidir.

¥ C vitamininden zengin kivi-mandalina-portakal gibi meyvelerden günde iki porsiyon tüketmeye özen gösterilmelidir.

¥ Baş ağrısını gidermek için nane yağı koklanması fayda sağlayabilir.

¥ Rahat nefes almak için gece yatmadan önce bir burun yıkama kiti ile mutlaka burun içi temizlenmelidir. Bu durum uyumayı da kolaylaştıracağı için hastalık sürecini geçirmeye yardımcı olacaktır.

ECZACININ TAVSİYESİ…

¥ Karamürver çiçeği: Virüsün etkinliğini azaltır. Çay olarak tüketildiği gibi, eczanelerde şurup, tablet ya da efervesan formlarını da bulmak mümkün.

¥ Ekinezya: Üst solunum yollarına iyi gelen özellikteki bileşenlerinin çay olarak değil de sıvı yani şurup formunda tüketildiğinde daha etkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir.

VİRÜSSAVAR ZENCEFİL ÇAYI

1. Nane yaprağı (1 tatlı kaşığı)

2. Mürver çiçeği (1 yemek kaşığı)

3. Taze rendelenmiş zencefil kökü (1 çay kaşığı)

4. Çam balı (1 çay kaşığı)

Bitki karışımının üzerine 500 ml sıcak su konur, 15-20 dakika demlendikten sonra içilir. Günde iki üç fincan içilebilir.