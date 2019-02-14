Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe Gürcistan Sağlık Bakan Yardımcısı Zaza Bokhua ile İstanbul’da Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi tarafından düzenlenen “Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı” dolayısıyla bir araya geldi. Yapılan ikili görüşmenin ardından Türkiye ile Gürcistan arasında “Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Alanında İş Birliği Anlaşması” imzalandı. Bu anlaşmaya göre Türkiye Gürcistan’na 100 bin doz aşı verecek. Aşılar on beş gün içerisinde teslim edilecek.