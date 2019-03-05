Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Halk arasında ‘karasu’ olarak bilinen glokomda yüksek göz tansiyonuna bağlı olarak görme sinirinin giderek zayıfladığını söyleyen Göz Nurunu Koruma Vakfı Yıldırım Göz Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Halûk Ertürk “Hastalıkta görme alanının daralması sebebiyle borudan bakar gibi bir görüntü oluşur. Takip ve tedavi edilmezse sonunda körlük gelişir. Glokom dünyada körlük sebepleri arasında katarakttan sonra ikinci sırada yer alıyor” dedi. Glokomlu hastanın teşhisi ve takibi için göz içi basınç değerinin tek başına yeterli olmadığını anlatan Prof. Dr. Ertürk, görme alanı ve görme sinir başının ve sinirlerinin değerlendirilmesinin de çok önemli olduğunu söyledi. Glokomun ilaçla tedavi altına alınabilen bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertürk “Her ilaç herkese aynı ölçüde etki etmez. Kontrol edilemeyen glokom vakalarında lazer uygulaması yapılır. Eğer hasta lazere uygun cerrahi yapılması şart olmaktadır. Dar açılı olarak bilinen tip glokomlarda ilaca ek olarak “laser iridotomi” işleminin yapılması gerekir” dedi.