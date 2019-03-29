Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 80 bin kayıtlı arıcının en büyük derdinin, internet sitelerinde ve sosyal medyada ucuza satılan sahte ballar olduğu belirten Şahin “Bakanlığın bir takım önlemler almasıyla balla ilgili reklamlar biraz kesildi. Bunlar yeterli değil. 50 bin lira ceza kesilse bile, adam zaten 100 bin lira kazanmış. Bu insanları ticaretten men edeceksiniz. Ürkütücü cezalar vermelisiniz. Bizim ballarımızın hepsi kayıt altında. Tüketicilerimizi dikkatli olmaya davet ediyorum” dedi. Balın gerçek veya sahte olmasının tüketiciler tarafından anlaşılmasının zor olduğunun altını çizen Başkan Şahin “İyi bal veya sahte bal köşe bucakta kibrit yakarak, üzerine alkol dökerek anlaşılmaz. Bu mümkün değildir. Bunu ancak laboratuvar ortamında çözebiliriz” diye konuştu. .