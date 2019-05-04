Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

El yıkamanın antibiyotiklere dirençli ve tedavisi zor olan mikroplardan korunmanın tek yolu olduğunu söyleyen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, “Ellerimizde 150 çeşit bakteri yaşıyor. İshale ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan mikroplar, eller yıkanmadığı zaman kişiden kişiye geçip hastalıkların yayılmasına sebep olabiliyor. El yıkamak, gereksiz antibiyotik kullanımı gerektiren ishal hastalıklarını yüzde 50, solunum enfeksiyonlarını ise yüzde 25 civarında engelliyor. Bu hastalıkların oluşumunu engellemek de antibiyotik kullanımını doğrudan azaltarak antibiyotik direnci oluşma riskini büyük oranda düşürüyor. El yıkamak ayrıca antibiyotiklere karşı direnci olan ve tedavisi zor olan mikroplardan korunmamızı da sağlayabilir”dedi