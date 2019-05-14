Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşan üniversite sınavları öncesinde Uzman Klinik Psikolog Gonca Akkaya sınav stresinden kurtulmak için adaylara önemli ipuçları verdi.

“Hayat, üniversite sınavının sonucundan ibaret değildir”

Uzman Klinik Psikolog Gonca Akkaya ‘’Sınava hazırlanırken heyecan duymamak, gerilmemek, tedirgin olmamak mümkün değildir. Dahası, eğer bunlar dozunda olur, aşırıya kaçmazsa dikkati ve konsantrasyonu artırır, başarıyı olumlu yönde etkiler. Bütün mesele, kaygı düzeyinin belli bir seviyede kalmasıdır. Çünkü aşırı kaygı, yaşamsal bir risk taşımadığı halde bir duruma yaşamsal risk atfetmek anlamına gelir’’ dedi. Akkaya sözlerine şöyle devam etti; “Bu sınavı mutlaka kazanmalıyım, kazanamazsam mahvolurum”, “Bu sınav hayatımın en önemli olayı, her şey bu sınavla belirlenecek.” Oysa gerçek bu değildir. Çünkü hayatın amacı mutlu ve huzurlu olmaktır ve bütün bunlar (sınav başarısı, bir üniversite, bir bölüm, bir meslek, bir iş, para kazanmak) esas amaç değil, bizi amaca taşıyacak olan birer araçtır yalnızca. Her araç gibi bunların da alternatifleri olduğunu unutmamak gerekir. Bu sınav kuşkusuz önemlidir ve ulaşmak istediğimiz bir hedef söz konusudur. Ama hayat üniversite sınavının sonucundan ibaret değildir ve ilerleyen yıllarda yaşamı şekillendirecek türlü fırsatlar karşınıza çıkacaktır” dedi.

“Motivasyonunuzu artıracak cümleler kullanın”

“Kullandığınız dil, tutumunuzu ve duygunuzu belirler,” diyen Akkaya; “Bu sınavı mutlaka kazanmalıyım” yerine “Bu sınavda başarılı olmayı çok istiyorum” ya da “Kazanamazsam mahvolurum” yerine “Kazanamazsam çok üzülürüm” gibi cümleler kullandığınızda sınav etrafında yazılan öykü de değişecektir’’ diye konuştu.

“Sınava bir ay kala her şey bitti sanmayın. Bu ipuçlarını dikkate alın”

Uzman Klinik Psikolog Akkaya sınava kalan kısa zamanda en verimli sonuca ulaşmanız için şu ipuçlarını verdi.

“Kendiniz başkalarıyla kıyaslamayın. Herkesin yolu ayrıdır.

Kalan zaman iyi değerlendirilirse çok şey değişebileceğini unutmayın. “Çok az zaman kaldı, artık ne değişebilir ki”, “Bu sene olmadı, artık seneye kaldı” gibi düşüncelerden uzak durun.

Şunu bilin ki bugüne kadar mutlaka edindiğiniz bilgiler vardır ve bunlar sizin sandığınızdan daha fazladır. Kötümser bir bakış açısıyla başarınızı engellemeyin. İnsana sanki yeterli değilmiş, hiçbir şey bilmiyormuş, bütün bildikleri uçup gitmiş, sınav sırasında hatırlayamayacakmış gibi gelir bazen. Kuşkusuz bu sınav kaygısının oluşturduğu bir düşüncedir ve yanlıştır.

Mutlaka önceden belirlediğiniz bir plan program doğrultusunda çalışın. Planınız gerçekçi ve uygulayabileceğiniz bir program olsun. Yapabileceğinizden çok şey planlayıp uygulayamamak, umutsuzluğa ve özgüven kaybına yol açar. Programda yer verdiğiniz çalışmaları asla ertelemeyin.

Planlarınızı yaparken ders dışı etkinliklerinizi (arkadaş görüşmeleri, sinema, TV, eğlence gibi) göz önünde bulundurun. Bunu yaparken sizde yoğun heyecan, coşku, kaygı, üzüntü oluşturacak veya -hastalık, yorgunluk, sakatlık gibi sonuçları olabileceği için- sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek etkinliklerden uzak durun. Örneğin bir tiyatro çalışmasına katılmak, bir spor turnuvasındaki takımda yer almak, doğum günü partileri, eğlenceli arkadaş toplantıları dikkatinizin dağılmasına ve konsantrasyonunuzun bozulmasına neden olabilir. Bunun yerine daha sakin ortamlarda sevdiğiniz, uyuştuğunuz kişilerle sohbet etmek veya hoşlandığınız televizyon programları, filmler izlemek daha uygun ve rahatlatıcıdır.

Kalan zamanda bilmediğiniz yeni bir konu öğrenmeye çalışmayın. Bildiğiniz veya bilseniz de kendinizi yeterli bulmadığınız konuları pekiştirmeye çalışmak daha yararlı olacaktır.

Çalışmalarınızı planlarken denemelerde daha çok yanlış yaptığınız konuların soru çözümlerine ağırlık verin.

Günde bir tane deneme sınavı çözün ve bunu ara vermeden yapın. Bu hem sınav deneyiminizi artırır hem de bütün konulardan soru çözmenizi sağlar.

Testleri veya deneme sınavlarını çözerken saat tutun ve zamanla sınırlı olarak hareket edin. Böylelikle hızınızı kontrol etmeyi öğrenirsiniz.

Çözemediğiniz veya yanlış sonuca vardığınız soruları mutlaka öğretmenlerinize sorarak eksik bilgilerinizi tamamlamaya çalışın.

Sabahları erken kalkın. Ders çalışmak için en uygun zaman sabah saatleridir. Saat 8:00- 9:00 gibi kalkmaya çalışın. Gece sabahlara kadar ders çalışmak pek verimli olmaz.

Ulaşmak istediğiniz bir hedefinizin olması, motivasyonunuzun artmasını sağlar ve çalışmalarınızı daha anlamlı kılar. Bu hedef gitmek istediğiniz bir üniversite, bir bölüm veya almak istediğiniz minimum puan olabilir.”