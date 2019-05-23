Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Havaların ısınmasıyla birlikte oruç tutan kalp hastaları için riskli bir dönemin başladığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ferruh Gürkaynak, kalp hastalarını iftarla sahur arasında bol su içmeleri; sahurda kesinlikle çay ve kahve tüketmemeleri gerektiği konusunda uyardı. Gün içinde artış gösteren sıcakların terlemeyle birlikte vücutta su kaybına yol açtığına dikkat çeken Dr. Gürkaynak “Bu sebeple kişinin yeterli sıvı alması çok önemlidir. Gün içinde kaybedilen suyu geri kazanmak için yeterli miktarda sıvı alınamaması, kanın koyulaşmasına yol açar. Bu durum daralmış bacak, beyin ve kalp damarlarının pıhtıyla tıkanmasına ve kalp krizine sebep olabilir. Ramazanda su kaybına sebep olan kötü bir alışkanlık da sahurda koyu çay ve kahve tüketimidir. İdrar sökücü özelliği sebebiyle gün içinde su kaybına sebep olan bu alışkanlığın iftar sonrasına bırakılması, sahurda ise bol bol su içilmesi gerekir” dedi.

İFTARI SU İLE AÇIN

İftarda ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerektiğini hatırlatan Dr. Ferruh Gürkaynak “İftarın klasik olarak bir bardak suyla açılması uygundur. Arkasından bir çorba içilmesi ve 10 dakika ara verdikten sonra da diğer yiyeceklerin yavaş bir şekilde tüketilmesi gerekir. Ancak yemeğe oturup birden üç kap yemek tüketmek risklidir. Ramazanda alınması gereken sıvı sudur. Bol su içmeli ve tatlı olarak da sütten yapılmış olanları tercih edilmelidir. Sahurda kesinlikle aşırı tatlıdan kaçınmak gerekir. Çünkü bu tatlıların tüketiminden sonra açlık ve susuzluk hissi artmaktadır” dedi.

SİGARAYA DİKKAT!

Ramazanla birlikte değişen hayat tarzının en çok kalbi etkilediğini vurgulayan Dr. Gürkaynak, yapılan hatalardan birinin de tiryakilerin iftarda ve sahurda art arda sigara içmeleri olduğunu söyledi. Sahurda sigara içip yatmanın kalp krizini tetiklediğini belirten Dr. Gürkaynak “İftara sigara içerek başlamak ya da az bir miktar yemeğin hemen ardından art arda sigara içmek son derece tehlikelidir. İftarla birlikte arka arkaya üç dört sigara içimi sonrası oluşabilecek ritim bozukluğu, ani ölüme sebep olabilir. Kalp sağlığı açısından sahurda da sigara içmemek çok önemlidir. Çünkü sahurda sigara içimi sonrası hemen uykuya dalmak, kalp krizi riskini artırır” dedi.

HAREKET ÖNEMLİ

İftar sonrasında hareketin önemli olduğunu belirten Dr. Gürkaynak, teravih namazı kılan yaşlılara da bir tavsiyede bulundu: Eğer kişi teravih namazına gidiyorsa ve yaşlıysa uzun süre oturur pozisyonda olması risklidir. İftar sonrası yemek yedikten bir saat sonra yarım saatlik bir yürüyüş de faydalı olabilir” dedi.

SICAK HAVA KALBİ YORUYOR

Kanımızın büyük bir bölümü sudur. Sıcak hava sebebiyle aşırı su kaybı, damarlarda bulunan sıvı hacminin azalmasına; kanın akışkanlığının ve böbreklerden geçen kan miktarının azalmasına sebep olur. Vücut bunu dengelemek için böbrek ve böbreküstü bezlerinden bazı maddeler salgılar. Bu maddeler de damarların büzüşmesine, kalp hızının değişmesine ve ani tansiyon yükselmelerine yol açabilir.