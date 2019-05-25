Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Son günlerde herkesin dilinde 30 kadın doktorun seslendirdiği o iki muhteşem albüm var… Dinleyenler, müzikle ilgisi amatör düzeyde olan doktorların ortaya koyduğu bu yüksek performansa hayret ediyor. Hikâye şu: Türkiye’nin dört bir yanından farklı branşlarda sağlık hizmeti veren 30 kadın doktor, ellerinden stetoskopu, neşteri, mikroskopu bırakıp bir araya geliyor ve 36 eseri içeren iki CD’lik bir albüm çıkarıyor. Bu albüm 18 Türk sanat müziği, 18 Türk halk müziği parçasından oluşuyor. Böyle bir albümün adı ne olabilir? Elbette ki, “Hekimler Söylüyor”… Otuz kadın hekimin bir araya geldiği böyle bir proje Türkiye’de belki de dünyada bir ilk.

Aslında albümün ortaya çıkış hikâyesi daha da ilginç. Her şey Mudanya Devlet Hastanesinde Biyokimya Uzmanı olarak görev yapan Dr. Özlem Kaya’nın Türkiye çapında 14 bin kadın hekimin üye olduğu Facebook sayfasında paylaştığı bir video ile başlıyor. Bursa’da bir müzik stüdyosu olan Dr. Özlem Kaya’nın videosunu facebook’ta izleyen müziğe meraklı onlarca hekim “Biz de gelip stüdyoda kayıt yapmak istiyoruz” deyince Dr. Özlem Kaya’nın aklına bunu bir albüm projesine dönüştürmek geliyor.

GELİRİ YARDIM İŞLERİNE GİDİYOR

Gelin albümün hikâyesini Dr. Özlem Kaya’dan dinleyelim: Şarkı söyleme talepleri gelince, gündelik hayatın telaşesi ve hekimlik mesleğinin ağır yükü altında koşuştururken, müzikle soluklanan arkadaşlarımı bulup onlarla birlikte keyifli bir albüm yolculuğuna çıkmak istedim. Böyle bir proje bir ilk defa yapılıyor. Çünkü aynı meslek grubundan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kişilerin buluştuğu böyle bir albüm çalışması daha önce hiç yapılmamış. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Albümden elde edilecek gelirle okumak isteyen ancak maddi gücü olmayanlara eğitim bursu veren derneklerle, sağlık ve hayvan haklarıyla ilgili kuruluşlara destek olmak istedik. Sosyal medya aracılığı ile yaptığım çağrıya ülkenin dört bir yanından talep oldu. On gün içinde Manisa, Aydın, Konya, Denizli, Rize, İzmir, Antalya, İstanbul ve Ankara’dan ve daha birçok yerden yaklaşık 150 hekim arkadaşım başvurdu. Projenin nihai hedefi eğitim için destek olunca, sanatın birleştirici gücü bir defa daha kendini gösterdi.

STETOSKOP YERİNE MİKROFON

Hekim Şarkıları Albümünün sanat yönetmenliğini 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülen Göksel Baktagir, Hekim Türküleri Albümünün sanat yönetmenliğini ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Murat Kızılateş yapmış. Sanatçılar başka başka şehirlerde olunca iş teknolojiye düşmüş. Önce herkes istediği üçer parçanın ses kaydını yapıp göndermiş. Sanat yönetmenleri hekimlerin ses rengine, tarzına uygun parçaları seçmiş. Herkes kendi bulunduğu yerde yaklaşık bir ay boyunca albümde seslendireceği eseri çalışmış. Hazırlık aşaması dâhil yaklaşık altı ay süren titiz bir çalışma sonucunda altyapılar hazırlanmış ve 30 kadın doktor, eserlerini okumak üzere, laboratuvardan, poliklinikten, ameliyathaneden çıkıp stüdyoya girmiş. Bu hummalı çalışmanın sonucunda müzik albümü Anneler Günü’ne denk gelen 12 Mayıs’ta müzik marketlerde ve dijital platformlarda dinleyicisiyle buluşmuş.

Gelen ilk tepkilerin çok olumlu olduğunu söyleyen Dr. Özlem Kaya “Bundan sonraki projenin konusu belli oldu. Projeye erkek hekim arkadaşlarımızın da katıldığı yeni albüm çalışmalarıyla devam edeceğiz” dedi.

EĞİTİME DESTEK OLMAK İÇİN SÖYLEDİLER

Mudanya Devlet Hastanesi Biyokimya Uzmanı Dr. Özlem Kaya’nın hayatında müzik hep olmuş. Öyle ki, tıp fakültesi ile konservatuar eğitimini birlikte sürdürmüş. Gündüz tıp fakültesine, gece konservatuara devam etmiş. Konservatuardan mezun olduktan sonra üç sene öğretim üyeliği yapmış. Yarışmalarda birincilikler elde etmiş; yurt içinde konserlere çıkmış. Ancak hekimlik hayatı başlayınca sanat çalışmalarına ara vermiş. Ta ki, hekimlik sebebiyle ara verdiği müzik çalışmalarına devam edebilmek için geçtiğimiz yıl Bursa’da kendine ait bir stüdyo açana kadar… Hayata geçirdiği stüdyo projesi, hekimlerin albüm projesine vesile olurken aynı zamanda eğitim ihtiyacı olan ancak okula gidemeyen çocuklara ve gençlere de burs olacak. İlk bağış Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına yapıldı bile. Albüm performansının başarısını gören erkek hekimler de böyle bir projenin içinde yer almak için şimdiden Dr. Özlem Kaya’ya baskıda bulunmaya başlamışlar bile...

KADIN HEKİM VE ANNE

Hekimliğin stres düzeyi yüksek bir meslek olduğunu söyleyen Dr. Özlem Kaya “Bunun yanı sıra kadın hekimlerin ekstra bir yükü var. Bizler aynı zamanda anneyiz, eşiz, bir ev çeviriyoruz. Dolasıyla bu kadar yükün altında bizi meşgul edecek stresimizi atacak bir şeylere ihtiyacımız var” diyor. Albümün kapak broşüründe, albümde yer alan hekim sanatçılar bu albüm projesinin kendileri için ne anlam ifade ettiğini de dile getiriyorlar.

Tıbbi Patoloji Uzmanı Dr. Ruksan Çopuroğlu- Antalya “Kızım Elâ’ya güzel bir hatıra bırakabilmek amacıyla başladığım bu macera, onun gibi pek çok çocuğun hayatına dokunacağı, onları daha iyi bir eğitime taşıyacağı için çok mutluyum.”

Dr. Nazlı Akman Görgün Aile Hekimi-Ankara “Birinin hayatına müzik vasıtasıyla dokunabilmek çocukluk hayallerimden biriydi. Hayalime kavuşmak bu eşsiz proje sayesinde gerçek oldu.”

Dr. Ayça Özkan Tan Tıbbi Patoloji Uzmanı-Manisa “Hayallerini kurduğum yapılacaklar listesine bir çizik daha attım. Umudu olan çocukların kalbine, önce sesimizle sonra da gücü- müzle dokunacak olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Muhteşem bir ekiple oluşturulan bu albümü keyifle dinlemeniz dileğiyle…”

Dr. Ebru Şimşek Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı-İstanbul “Her nota, her tını ve müzik aleti başka boyuta götürür. İşte tam da bu yüzden mikrofon görünce dayanamayan ben, bu projeyi duyduğumda hemen dâhil olmak istedim.”

Ayşegül Uryan Karabay Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı-İstanbul “Bu proje, hem hayalimi gerçekleştirmemi hem çocuklarıma ve aileme hoş bir anı bırakmamı hem de eğitim için katkıda bulunmamı sağladı.