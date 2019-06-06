Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Human Reproduction dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre gebeliğin ilk 18 haftası içinde yakın akrabanın kaybı, eşle olan ciddi problemler gibi stresi artıran olaylar yaşayan gebelerin, erkek çocuklarının üreme sistemlerinde problem meydana geldiğini belirten Kadın Hastalıkları DoğumUzmanı Opr. Dr. Betül Görgen “Gebeliğin erken dönemleri, erkek üreme organlarının gelişiminde önemli bir zaman dilimdiri. Bu dönemde yaşanan stresli periyodun uzun dönemde üreme ile ilgili olumsuz sonuçları ortaya çıkıyor. Bu da erkek üreme sisteminde hassas bir dönem olan gebeliğin ilk zamanlarında yoğun strese maruz kalan gebelerden doğan erkek çocuklarında uzun dönemde kısırlık sorunlarının gelişebileceğini gösteriyor” dedi.