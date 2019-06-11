Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yale Üniversitesinden bilim adamları, ‘Teplizumad’ adlı ilacı 14 gün süreyle kullanan diyabet riski yüksek hastalarda bu hastalığa yakalanma riskini iki yıla kadar geciktirdiklerini belirtti. Sciencemag bilim dergisinin aktardığı habere göre, Yale Üniversitesi’ndeki Endokrinolog Doktor Kevin Herold liderliğindeki ekip, tip 1 diyabete yakalanma riski yüksek olan 8 ile 49 yaş aralığındaki 76 hastaya tedavi uyguladı. Gönüllü ilaç tedavisi uygulanan 44 gönüllü hastanın 19’unda diyabet gelişirken bunların yarısında da hastalık ortalama 48,4 ay içersinde ortaya çıktı. Habere göre ilaç, bağışıklık sisteminde pankreastaki insülin üreten hücreleri öldüren beyaz kan hücrelerini değiştiriyor.