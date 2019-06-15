Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Uzmanlar, Parkinson erken dönemde teşhis edilebilirse demansa dönüşmeden tedavi edilebilmesinin mümkün olabileceğini ifade ediyorlar. Çalışmayı yürüten Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü Bilişimsel Görüntüleme Laboratuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Esin Öztürk Işık, Parkinson’un yavaş yavaş ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirterek, “Hastaların yüzde 27’sinde fiziksel belirtiler ortaya çıkmadan önce zihinle ilgili bozulmaların hafif hafif başladığını görüyoruz. Biz bu çalışmada, görüntüleme usullerini kullanarak Parkinson hastalığında hafif kognitif bozukluğun daha iyi tanımlanmasını hedefliyoruz’ dedi.