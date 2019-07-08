Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma kapsamında, yararlı bakteriler taşıyan fareye grip virüsü enjekte edildi. Hayatta kalan yüzde 80 oranındaki yararlı bakteri oranı yüzde 30’a düştü. Araştırmayı yapanlardan Dr. Andreas Wack “Antibiyotiklerin ilk virüs direncini yok ettiğini keşfettik. Bu yüzden hastalara kolay bir şekilde antibiyotik verilmemesi gerektiğini anladık. Antibiyotiklerin doğru bir şekilde kullanılmaması, yararlı bakterilerin ölmesine sebep olurken, bu bakterilerin ölmesi sonucu bizleri virüslere karşı savunmasız bırakabiliyor. Ayrıca, bu durum sadece insanlarda değil, dünyanın her yerinde antibiyotik verilen çiftlik hayvanlarında da aynı etkiyi gösteriyor” dedi.