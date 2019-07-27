Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Nabız sayısının sağlık göstergesi olduğunu biliyor muydunuz? Yaş arttıkça dakikadaki nabız sayısının düştüğünü söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gülsüm Bingöl, “Nabız sayısı kalbin bir dakika içinde kaç defa kasıldığını yani kalbin dakikadaki atım hızını gösteren sayısal bir değerdir. Kalp çalıştığı sürece bu döngü devam eder. Kişinin yaptığı hareketler, egzersizler, duygu durum düzeni, bedenin o an bulunduğu pozisyon, kilosu, düzenli kullanılan bazı ilaçlar, sağlık durumu, hava sıcaklığı ve havadaki nem oranı gibi birçok faktör nabız sayısını etkiler. Yüksek ateş, kansızlık, hipertiroidi yani tiroit hormon fazlalığı gibi durumlar da nabzın artmasına yol açabilir” dedi.

KADINLARDA DAHA YÜKSEK

Nabız hızının kadınlarda erkeklere göre dakikada yaklaşık 7-8 atım daha fazla, uzun boylu ve zayıf kişilerde ise kısa boylu ve şişman kişilere göre daha yavaş olduğuna dikkat çeken Dr. Bingöl, “Düzenli spor ya da sürekli egzersiz yapanlarda kalp atış hızı bir dakikada 60’ın altında olabilir. Hareketsiz yaşayanlarda ise hem istirahat nabzı daha yüksektir hem de egzersiz yaptıklarında nabız kısa sürede hızla yükselir. Günlük hayatta fazla hareket etmeyen kişiler, efor yaptıklarında nabız hızları, hareketli kişilere göre daha fazla yükselir ve daha yorgun hissederler. Hızlı nabız tansiyon düşüklüğüne ve hatta bayılmalara yol açabilir” dedi.

NASIL ÖLÇELİM?

Günümüzde dijital tansiyon ölçüm cihazları aynı zamanda nabız da ölçüyor. Elle ölçüm yapmak için, bilek veya boyun bölgenizde gırtlağın her iki tarafında bulunan atardamarı kullanabilirsiniz. Bilekte ya da boyundaki damar üzerine elinizin üç parmağıyla bastırın. Atışları hissettiğiniz zaman saat ya da telefonunuzdan ayarlayacağınız kronometreyi hazırlayın ve 60 saniye boyunca kalbinizin kaç kez attığını sayın.

YAŞA GÖRE KALP HIZI NE OLMALI?

Sağlıklı yetişkinlerde dinlenme esnasında kalp hızı dakikada ortalama 60-80 aralığındadır. Kalp ve kapak hastalıkları, kanamalı hastalık ve yaralanmalar, guatr, sinir sistemi hastalıkları, beyin kanaması gibi durumlarda nabız çok düşer ya da yükselir. Nabız hızı duruma ve yaşa göre değişir.

¥ 1 yaşına kadar olan bebeklerde dakikada 100-160,

¥ 1-10 yaş dönemi içerisinde ki çocuklarda 70-120,

¥ 11-17 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerde dakikada 60-100,

¥ 17 yaş ve üstü genç ve yetişkinlerde dakika içerisinde 60-100,

¥ Sporcularda 40-60 arası olması normal kabul edilir.