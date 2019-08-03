Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Dr. Ertek, saçların dökülmesi içini önlemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

¥ Yüksek sıcaklık, fön çekmek ve aşırı sıcak maşalarla saçı şekillendirmek zararlıdır. ‘Saç kurutma makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırmayın.

¥ Saçınızı çok gergin bağlayan ağır toka ve taçlar kullanmayın. Bu şekilde kullandığınız toka ve taçlar saçlarınızın köklerinden çekilmesine ve kopmasına sebep olur.

¥ A vitamini eksikliği, saçları kırılganlaşır ve kepek oluşumunu arttırır. B1 veya B6 vitaminleri eksikliği, saç dökülmesine sebebiyet verir. Saç için doğru vitaminler de önemlidir. C vitamini saç köklerini uyarır, saç uzamasını ve saç tellerindeki pigment üretimini düzene sokar. B12 vitamini, saç köklerini besler.

¥ Saçınızda sedef, egzama gibi özel bir hastalığınız varsa ya da dökülme problemi yaşıyorsanız dermatoloğunuzun önereceği kükürt ve katran içeren; mantar ve bakterilere karşı koruyucu özelliği olan ilaçlı şampuanları kullanın.