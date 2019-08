Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşlanma belirtilerinin başında hiç kuşkusuz kırışıklıklar gelmektedir. Bu sebeple vatandaşlar internette, "Yüzdeki kırışıklıklar nasıl giderilir? Kırışıklıkları yok etme yolları neler? Kırışıklığa bitkisel tedavi" gibi sorularla bu duruma çözüm arıyor. Peki, "Yüzdeki kırışıklıklar nasıl giderilir? Kırışıklıkları yok etme yolları neler? Kırışıklığa bitkisel tedavi" hakkında bilmemiz gerekenler neler? İşte merak edilen soruların cevapları...

YÜZDEKİ KIRIŞIKLIKLAR NASIL GİDERİLİR?

Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, kırışıklıklar hakkına şu tüyoları verdi:

"Daha Fazla Balık Tüketin. Balık tüketimiyle alınan omega 3 yağ asitleri; ton balığı, somon, uskumru, alabalık gibi. Balıklarda oldukça zengin olarak bulunur. Bu yağ asitleri vücut için faydalı olmalarının yanı sıra cildi besler ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Cildin genç, dolgun ve diri görünmesini sağlar.

Yeşil Renkli Besinler: A vitamini cilt için önemli bir vitamindir. Çünkü cilt hücrelerinin güçlenmesini sağlar ve cildi daha canlı ve parlak görünüme kavuşturur. Brokoli, ıspanak, pazı, kabak, maydanoz, pırasa, bezelye gibi. Besinler A vitamini açısında zengindir.

C Vitamini Cildi Gençleştiriyor: Mükemmel etkilere sahip olan C Vitamini cilt lekeleriyle savaşmaya yardımcı olur, kolojen üretimini arttırarak cilde daha genç bir görünüm kazandırır, cilt yüzeyini güçlendirir ve cildi yumuşatıp daha canlı görünüm verir. Cilt tonunu da düzenleyen C Vitamini yaşlanma belirtilerinin ortaya çıkmasını da geciktirir. Bu vitamin için Portakal, limon, kivi, mandalina, çilek, kavun, yeşil biber, rezene gibi. Besinler tüketebilirsiniz.

Tekrarlayan Mimik Hareketlerinden Kaçının: Gözleri kısarak bakma, kaş çatma, kaş kaldırma gibi. Sürekli tekrarlanan yüz hareketleri ciltte çizgiler oluşmasına neden olur. Ayrıca yüz kaslarının gereğinden fazla çalışmasına sebep olur. Bu nedenle bu tür mimik hareketlerinden kaçınılmalıdır."

KIRIŞIKLIKLARI YOK ETME YOLLARI NELER? / KIRIŞIKLIĞA BİTKİSEL TEDAVİ

Kırışıkların ortaya çıkmasının engellenmesinin bir yolu yoktur, ancak sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ve bazı doğal ilaçlar kullanmak, görünümlerini geciktirilebilir ve kamufle edebilir. İşte kırışıklıklar ve göz altı torbaları gibi yaşlanma belirtilerini etkili bir şekilde azaltan bazı doğal ilaçlar...

YUMURTA BEYAZI

Birkaç yumurta akı alıp küçük bir kasede çırpın. Yüzünüzün her tarafına masaj yapın ve en az 15 dakika bekletin ve kurumaya bırakın. Kuruduktan sonra, ılık su ile durulayın. A vitamini ve B vitamini kırışıklıkların azaltılması ve kademeli olarak çıkarılmasına yardımcı olur.

ZEYTİN YAĞI

Zeytinyağı cildinizi yumuşak ve esnek tutarak yardımcı olur. Yatağa gitmeden önce yüzünüze birkaç damla zeytinyağı ile hafifçe masaj yapın ve yumuşak bir havlu kullanarak durulayın. Yumuşak ve sağlıklı görünen yüz cildine uyanacaksınız.

LİMON SUYU

Uyumadan önce 1 limon suyu ile yüzünüzdeki ince çizgilere ve kırışıklıklara masaj yapın. Limonun asidi, kırışıklıkların görünümünü azaltır ve cildin daha parlak görünmesini sağlar.

MEYVE VE SEBZELER

Taze meyve ve sebzeler Vitamin A ve D ile doldurulur. Cildinizin parlaklığını geri kazandırır ve daha genç görünmesini sağlarlar.

GÖZ ALTI TORBALARINDAN KURTULMAK İÇİN

Göz altı torbalarının görünümü sizin daha yaşlı ve yorgun görünmenize neden olur. Çoğunlukla yaşla ilgili olsalar da, yetersiz uyku ve yorgunluk nedeniyle de olabilirler.

ÇAY POŞETLERİ

Bunu bilmeyen yoktur ama çok etkili bir yöntem olduğunu bir kez daha belirtmek gerekir. Ilık su içinde 2 çay poşetini islatın ve buzdolabında birkaç dakika soğumaya bırakın. Poşetleri 5 dakika boyunca bekletin.

AVOKADO

Yorgunluk genellikle gözlerin altında koyu halkalar oluşmasına neden olur ve sizi olduğunuzdan yaşlı gösterebilir. Bu karanlık çemberleri ortadan kaldırmak için, her bir gözün altına olgun avokado dilimleri koyun.

SALATALIK

Gözleriniz kırmızı ve şişmiş ise 2 ince dilim soğuk salatalık alın, uzanın ve 30 dakika boyunca bekleyin.

KAŞIK

2 metal çay kaşığı alın ve 10-15 dakika buzdolabına koyun. Soğuduktan sonra, 30 ila 60 saniye boyunca kaşıkların sırt tarafını göz kapaklarınıza uygulayın. Metalin soğuğu, yorgun gözlerinizi canlandırmaya ve kendinizi yenilenmiş hissetmenize yardımcı olacaktır.

AĞIZ ÇEVRESİNDEKİ KIRIŞIKLIKLARDAN KURTULMANIN YOLU

Çoğu zaman, yaşlanmanın ilk belirtileri bunların görünümüdür: nazolabial (Burun kanatlarının yanından başlayıp ağız köşelerine dek uzanan oluk) kıvrımlar, gülme çizgileri ve ağız kenarındaki kırışıklıklar. Bunlara sigara içmek de eklenince kırışıklıkların görünümü daha da hızlanır. Peki bu kırışıklıkların geciktirmek için ne yapabilirsiniz? Önce sigara içiyorsanız, bırakmalısınız. Ayrıca sizin için önerdiğimiz 2 doğal yolu uygulayabilirsiniz.

SALATALIK VE YUMURTA AKI

Yarım bir salatalık alın, soyup küçük parçalara ayırın. Bu parçaları bir hamur haline getirin ve suyu elde etmek için süzün. Bir yumurtayı kırın ve yumurta akını salatalık suyuna ekleyin ve karıştırın. Bu karışımı yüzünüze, özellikle ağzınızın etrafına sürün. 15 dakika bekletin. 15 dakika sonra yüzünüzü yıkayın.

LAHANA TURŞUSU

Kırışıklıklarınızın üzerine 10 dakika boyunca biraz lahana turşusu koyun ve sonra yıkayın. Bu kırışıklıkları önlemenin iyi bir yoludur. Ayrıca lahanalar iyi bir A vitamini kaynağı olduğundan bol bol tüketin.