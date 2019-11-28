Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Millî Eğitim Bakanlığı ve Nestle Türkiye’nin iş birliğinde yürütülen ve çocuklarda sağlıklı beslenme, egzersiz yapma bilincini geliştirmeyi hedefleyen Sağlıklı Adımlar projesinin 7. yıl sonuçları açıklandı. İlkokul 3. Sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen Sağlıklı Adımlar projesi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonu itibarıyla toplamda 15 şehirdeki 76 okulda, 86 bin öğrenci, 172 bin veli ve 2 bin 900 öğretmene ulaştı. Proje sayesinde çocuklar üzerinden ailelerin ve toplumun da eğitildiğini söyleyen Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Gülderen Özdemir “Okul öncesi dönem ve ilkokul, ailelerin çocuklarıyla en yoğun olarak ilgilendikleri dönemdir. 3. sınıf ise çocukların ailelerini en çok etkileyebilecekleri dönemdir. Çocuklara bu dönemde sağlıklı beslenmeyi, hijyeni ve ezgersiz yapmayı öğretebilirsek; onlar da ailelerini ve dolayısıyla toplumu etkiliyorlar” dedi. 7. yıl sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann da projenin etkinliğinin ön test ve son test yöntemiyle ölçüldüğünü belirterek “Elde ettiğimiz verilere göre projeye katılan okullardaki çocuklar, yüzde 37 oranında daha fazla su içmeye, yüzde 22 oranında daha fazla dişlerini düzenli olarak fırçalamaya, yüzde 14 oranında daha fazla fiziksel egzersiz yapmaya başladılar. Tuvalete gitmeden el yıkama alışkanlığı ise şu anda ikiye katlanmış durumda” dedi.