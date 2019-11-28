Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Akciğer ya da bacak damarlarına pıhtı atan hastalarda gelişen hipertansiyonun (Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon) nefes darlığı ile karıştırıldığını söyleyen Ulusal Vasküler & Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay “Solunum sıkıntısı ile gelen her hastada Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyondan şüphelenilmelidir. Hastalığın kesin ve kalıcı tedavisi ilaç değil cerrahidir” dedi. Hastalığa dikkat çekmek amacıyla Ankara Cer Modern’de gerçekleştirilen etkinlikte akciğer damarına pıhtı atan kişilerin dörtte üçünün, bacak toplardamarlarında pıhtı oluşan kişilerin yarısının risk altında olduğunu anlatan Prof. Dr. Akay “Pıhtının ya da akciğer damar duvarının yeniden biçimlenmesinin sonucunda akciğer damarlarının tıkanması ve kan akımını yavaşlatması sonucunda oluşan hastalığın gidişatı kötüdür. Doğru teşhis edilip hastanın ameliyata yönlendirilmesi gerekir. Bu hastalıktan muzdarip olan ve diğer akciğer hastalıkları ile karıştırılıp yanlış tedavi alan, hatta psikiyatrik hastalık teşhisi konulan ve uygun tedavi alamayan birçok hastalar mevcuttur” diye anlattı.