Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türk Kardiyoloji Derneğinin Türkiye çapında gerçekleştirdiği bir çalışma, kalp krizinde ilk müdahalenin erken yapılmasını mümkün kılan 112 ambulans kullanımının ülkemizde düşük olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye çapında 50 hastanede 1.930 hasta üzerinde yapılan TURK-MI çalışmasının sonuçlarına göre Türkiye’de kalp krizi geçiren hastaların neredeyse yarısının hastaneye kendi imkânlarıyla gitmeyi tercih ettiği, üçte birinin ilk olarak doğru hastanelere ulaşamadığı ve bu durumun kalp krizinden ölümleri artırdığı ortaya çıktı. Çalışmaya göre hastaların sadece yüzde 11,5’i ambulans çağırıyor…

HASTANEYE ÜÇ SAAT GEÇ ULAŞIYOR

Kalp krizi vakalarında mutlaka ambulans çağrılması gerektiğinin altını çizen Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol “Stent ve balon gibi acil müdahale işlemlerinin yapılamadığı bir hastaneye gidildiği zaman hastaneler arası ulaşımda ortalama 172 dakika yani neredeyse üç saate yakın zaman kaybediliyor. Kalp krizinde ilk 12 saat çok değerli; ilk bir-iki saat altın değerinde... Müdahaleye ne kadar erken başlanırsa kalp krizi sırasında o kadar az kalp kası ölür. Saatler geçtikçe kaybedilen hücrelerin sayısı artar ve ölüm gerçekleşir. Hastaların yüzde 37,6’sı o anda acil acil koroner anjiyo ve stent yapamayacak hastanelere ulaşıyor” dedi.

AMBULANS 15 DAKİKADA GELİYOR

Türkiye’de 112 Acil Servis ve kateter ekiplerinin iyi çalıştığını aktaran Prof. Dr. Erol “Yaptığımız araştırmaya göre ambulans 15 dakikada hastaya geliyor. Tedavi ambulansta başlıyor. Hangi araçla götürürseniz götürün ambulans kadar hızlı olamazsınız. Unutmayalım; ambulans en uygun transfer aracıdır. Çünkü ambulans kullanımıyla tedavi evde başlar, kalp krizinde nakil en yakın hastaneye değil, en uygun hastaneye yapılmalıdır” diye açıkladı.

60, EN KRİTİK YAŞ

Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kılıçkap TURK-MI araştırması sonuçlarını şöyle özetledi:

¥ Türkiye’de her 100 kalp krizinden 74’ünü erkekler, 26’sını kadınlar geçiriyor.

¥ Kadınlar erkeklerden ortalama 10 yıl daha sonra kalp krizi geçiriyorlar. Ancak kadınların kalp krizinden ölüm oranları erkeklerden iki kat daha fazla.

¥ Ülkemizde kalp krizi geçirme yaşı ortalama 60. Erkekler 60, kadınlar 68 yaşında kalp krizi geçiriyor. Vakaları 40 yaşından sonra artmaya başlıyor.

¥ Türkiye’de ilk kalp krizi Avrupa’dan 10 yıl önce geçiriliyor.

KRİZDE DURAKSAMA

Türk Kardiyoloji Derneği, acil yardım istenmesini sağlama konusunda halkı bilinçlendirmek için Yandex navigasyon uygulamasında “Kalp Krizinde DurAKSama’ projesini hayata geçirdi. Projeyle; kalp krizinin en önemli göstergesi olan damar tıkanıklığı, trafik tıkanıklığıyla sembolize ediliyor ve doğru hastaneye trafikte vakit kaybetmeden, en kısa zamanda ulaşılmasını sağlamak hedefleniyor.

KAYIP YÜZDE 60

Kalp krizi vakalarında ana şikâyetin göğüs ağrısı olduğunun altını çizen Türk Kardiyoloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu “Göğüs kafesi üzerinde sıkıştırıcı, ezici, yanıcı, ağırlık koymuş gibi beş dakikayı geçen bir ağrı hissediliyorsa, bu kalp krizi belirtisidir. Vakit kaybetmeden 112’yi aramak gerekir. Ülkemizde şikâyet başlangıcından 112 Acil Servis’i arayıncaya kadar geçen sürenin 52,5 dakika olduğunu gördük Kalp krizi geçirenlerin yüzde 60’ı hastaneye ulaşamadan kaybediliyor” dedi.