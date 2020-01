Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Çocukluk yıllarında bisikletten düştüğünüz günün izi dizinizde, bir dikkatsizlik yüzünden dökülen kaynar suyun izi yüzünüzde ya da gençlik dönemindeki geçirdiğiniz trafik kazasının veya yakında geçirdiğiniz ameliyatın izi vücudunuzun herhangi bir yerinde kalmışsa bunlardan kalıcı olarak kurtulmak mümkün…

Yara izlerine karşı uygulanacak tedavi yoluna karar verirken, yara oluşumunun şeklinin ve zamanın önemli olduğunu söyleyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahı Opr. Dr. Evrim Uçkunkaya “Yara izinin çıkarılıp tekrar dikilmesi, balon yöntemi ile doku genişletme, zımparalama ve ince deri yaması, yağ enjeksiyonları ve kök hücre enjeksiyonu yara tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemlerdir. Dermaroller tedavisi, kimyasal peeling, mikrodermabrazyon tedavisi, lazer, PRP, radyofrekans, steroid enjeksiyonu, kolajen ve hyaluronik asit dolgu maddeleri uygulanması ameliyatsız yara tedavisi yöntemleridir” dedi.

ÇOCUK YARALARI DAHA DERİN İZ BIRAKIR

Yara izinin oluşumunda yaşın da önemli bir faktör olduğunun altını çizen Dr. Uçkunkaya “Çocuklarda sanıldığının aksine, deri daha gergin yani bağ dokusu hücreleri daha aktif olduğundan hasarlanan yerde yara izi kalma ihtimali yüksektir. Yaş ilerledikçe bu denge tam tersi yönde işler. Yaş ilerledikçe yaranın iz bırakma ihtimali de düşer. Yaraların iyileşmesini kollajen doku rahatsızlıkları, radyoterapi, diyabet, kanser, böbrek yetmezliği gibi kronik rahatsızlıklar ve beslenme yetersizlikleri geciktirir” diyor.

KIRIŞIKLIKLAR AVANTAJ

Yaranın vücudun hangi bölgesinde oluştuğunun da iyileşme sürecinde önemli bir etken olduğuna işaret eden Dr. Uçkunkaya “İyileşme süreci her bölgede aynı şekilde gelişmez. Mesela göz kapağı derisindeki yaralanmalarda göze çarpan bir yara izi kalmaz. Yüzde oluşan yaranın kırışıklıklara paralel bir şekilde oluşması ile kırışıklıklara dik şekilde oluşması görüntü açısından çok büyük farka sahiptir. Omuz, sırt, göğüs gibi bölgelerde ise yara izi yüze nazaran genellikle daha belirgindir” diye anlatıyor.

'YARA'LAYIP İYİLEŞTİRİN

“Hasarlanmayan hiçbir şey iyileşmez” teorisinden yola çıkarak Dermaroller Tedavisi ile mevcut yara izinin üzerinde hasar oluşturularak iyileştirici bir etkinin sağlanabileceğini söyleyen Dr. Uçkunkaya “Dermaroller Tedavisi’ne ek olarak radyofrekans uygulamaları ile yara izi oluşan bölgenin kan dolaşımını artırarak, PRP uygulamaları ve cildin altına çok küçük hyaluronik asit verilip cildin nem seviyesini artırarak daha iyi bir iyileşme sağlanabilir”diyor.

Nane, limon desteği

Yeni oluşan vücut hasarlarında yara izi kalmaması için şu vitamin ve minerallerin tüketilmesi gerekir:

¥ A vitamini: Nane, roka, maydanoz, havuç, ıspanak, semizotu ve tatlı patates

¥ C vitamini: Maydanoz, karnıbahar, yeşil biber, kırmızı biber ve domates gibi sebzeler

¥ K vitamini: Yeşil yapraklı sebzeler, maydanoz, avokado, kivi, et, yumurta ve süt

Kuru yemiş iyi gelir

¥ Çinko: Kırmızı et, badem, ceviz, kabak çekirdeği, zencefil, yumurta, tam tahıllar

¥ Demir: Et, pekmez, yumurta, soya fasulyesi, kuru meyveler, yeşil yapraklı sebzeler

¥ Bakır: Karaciğer, balık, kabuklu hayvanlar, bezelye, fındık, ceviz, mantar, çavdar

¥ Magnezyum: Soya fasulyesi, fındık, ceviz, balık, süt, ekmek, yeşil sebzeler

¥ Selenyum: Balık, et, işlenmemiş tahıl ürünleri, süt ürünleri, soya fasulyesi