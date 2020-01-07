Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk havanın, bir taraftan tansiyonu yükselterek kalbin iş yükünü artırdığını, diğer taraftan da vücut ısısında meydana gelen ani düşüşlerle kalp krizi riskini yükselttiğini anlatan Doç. Dr. Alıcı “Soğuk havada kalbe kan taşıyan damarlar büzüşür ve böylece kalbe giden kan miktarı azalır. Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalp, zorlanır ve kriz ortaya çıkar” dedi. Doç. Dr. Alıcı alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı:

Uygun kıyafet seçin: İçte pamuklu, dışta ise yünlü olacak şekilde en az üç kat kıyafet giyinilmeli, baş ve ellerden ısı kaybı olmaması için bu bölgeler korunmalıdır.

Düzenli beslenmeye ve sıvı almaya dikkat edin: Vücudumuzun susuz kalmaması için soğuk havaya çıkmadan önce ve döndükten hemen sonra bol sıvı alınmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca özellikle bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek gıdalar tercih edilmelidir.

Soğuk havada aşırı egzersizden kaçının: Yürüyüş için havanın ısınmaya başladığı öğlen saatlerini tercih edin. Eğer soğuk havada egzersiz gerektiren işler yapılması gerekiyorsa sık aralarla dinlenmelidir.

Kafeinli içeceklerden uzak durun: Bu içeceklerin tansiyonu yükselttiği biliniyor.

Vücudunuzu dinleyin: Şikâyetiniz olduğunda kalp krizi ihtimali olduğunu düşünerek vakit kaybetmeden hastaneye gidin.