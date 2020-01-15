Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “11.02.2012 doğum tarihli H.A.; Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma köyünde ikamet etmekte olup, Eskikızılelma İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisidir. H.A. , 02.01.2020 tarihinde yüksek ateş sebebiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi acil servisine başvurmuştur. Hastanın takibi sırasında vücudunda döküntü ve uykuya meyil gelişmesi üzerine meningokoksemi ön teşhisiyle izolasyon tedbirleri alınarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nde yapılan muayenesi sonrası izole edilerek menenjit şüphesi ile antibiyotik tedavisi başlanmıştır. Döküntüleri artan hastada solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine entübe edilerek mekanik ventilatöre bağlanmıştır. Takibi sırasında multiorgan yetmezliği (böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kalp yetmezliği) gelişmiş olup, toraks tüpü takılmış, hemodiyalize başlanmış, ilaç tedavisi uygulanmıştır. Hasta, yoğun bakım ünitesinde takipli iken tüm müdahalelere rağmen 12.01.2020 tarihinde meningokoksemi teşhisi ile vefat etmiştir. Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından çocuğun ikamet ettiği köyde saha incelemesi yapılmıştır. Ailesi ziyaret edilerek çocuğun bebeklik çağı ve okul aşıları tam olduğu, ailenin yakın zamanda seyahat hikâyesi bulunmadığı öğrenilmiştir. Ailede ve köyde yaşayanlara koruyucu antibiyotik tedavisi uygulanmış ve takipleri halen sürdürülmektedir” denildi