Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsle ilgili, “Bakanlığımız teşhis koymak üzere geliştirilen bir yerli kit üzerinde çalışılıyor. Onunla ilgili gelişmeyi haftaya aktarabilirim. Aşılarla ile ilgili genel olarak bir yaklaşımımız var. Şu an koronavirüse özel olarak bir çalışmamız yok ama üniversitelerimizle iş birliği içinde bunu da hızla başlatma niyetini taşıyoruz” dedi.



BÜTÜN UÇUŞLARA TERMAL KAMERA

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Koca bugünden itibaren bütün uluslararası uçuşlarda gelen yolculara yönelik termal kamera uygulamasına geçileceğini bildirdi. Çin’den ithal edilen yiyeceklerde bir problem bulunmadığına işaret eden Koca “Bilim Kurulu ve DSÖ bu anlamda bir kısıtlamaya gidilmemesi gerektiğini net ifade etti” dedi.



GENÇLERDE GÖRÜLMÜYOR

“Hastalığın 15 yaş altında genelde görülmediğinden okullarda tedirgin edecek yaklaşım içinde olunmaması gerektiğini ifade etmek isterim” diyen Koca, vatandaşları tedirgin etmeye yönelik yaklaşımlara, söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, “Bu süreçte Türkiye’de halen herhangi bir yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmamıştır” dedi.

Çin’den getirilen 61 kişiden örnek numuneler alındığını söyleyen Koca,”Bilim Kurulu, belki pazartesinden sonra ,yani 14 gün olmadan daha erken dönemde evde gözetim altında tutulmasını önerebilir” diye konuştu. AA