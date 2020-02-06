Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Hızlı şekilde yemek yerken birden yanağınızı ısırırsınız. Canınızın yanması bir tarafa, ısırdığınız kısım yer yaparsa neredeyse her çiğnemede yanağınızın o bölgesini ısırırsınız.



İLTİHABA YOL AÇIYOR

Her bir milyon kişiden 750’sinin yanağını ısırdığını söyleyen Diş hekimi Pertev Kökdemir, keskin ve sivri dişlerin genellikle yanak ısırmasına yol açtığını kaydederek “Dikkatsizce çiğnemek veya yemek yerken konuşmak bazen birinin yanağını kazara ısırmasına sebep olabilir. Yanlışlıkla ısırma, ısırık yerinde yaralanmaya ve iltihaplanmaya yol açabilir. Isırma, kronik hâle gelirse uzun dönemde kansere yol açabilir” dedi. Bu durumun ağız yapısının ve dişlerin diziliminin bozulmasından kaynaklanabileceğini ifade eden Kökdemir “Yanak ısırmaya 20 yaş dişleri de sebep olabilir. 20 yaş dişlerinin öne ya da arkaya doğru çıkmış olması yanağın arasına sıkışmasına yol açar. Bunun yanı sıra aşırı strese bağlı olarak diş sıkmak, diş gıcırdatmak da yanak ısırma ile sonuçlanabilir” dedi.