Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Türkiye İstatistik Kurumunun 2016 verilerine göre Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5’inin her gün bir tütün ürünü kullandığını hatırlatan Prof. Dr. Akçay “Ülkemizde nüfusun yaklaşık yüzde 30’u bir ya da birden fazla tütün ürünü kullanıyor ki bu, alışkanlık değil, bağımlılıktır. Bu bağımlılık yılda yedi milyon kişinin ölümüne sebep oluyor” diye açıkladı. Elektronik sigara (e-Sigara) ve nargile gibi ürünlerin gençlerin tütün bağımlısı olmasına yardımcı olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Akçay “Tütün ürünlerinin bırakılması kadar gençlerimizin hiç başlamaması da önem taşıyor. e-Sigara ve nargile özellikle gençler için çok büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu ürünler sigaranın azaltılması için alternatif olamaz” dedi.