Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık İSTANBUL

Gensenta’nın biyoteknolojiyi hem üreten hem de ihraç eden bir şirket olduğunu söyleyen Amgen Türkiye ve Gensanta Genel Müdiresi Güldem Berkman, ilaç üretiminde yeni trendin biyoteknolojik ürünler olduğunu belirterek “Yenibosna’daki üretim tesislerini 35 milyon dolarlık yatırımla biyoteknoloji üssü haline getirdik. Mustafa Nevzat’ın çok ciddi bir jenerik ürün portföyü var. İlaçlarımızı 40’tan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Daha fazla biyoteknolojik ilaç üreteceğiz. Amacımız, ihracatımızı beş kıtaya yaymak. Bu arada Amerika’ya üç alanda ilaç ruhsatı da sattık. Bunlar antibiyotik, kanser ve kas gevşetici grubu. Uzun dönemde Amgen’in biyoteknolojik ilaçlarını Türkiye’de üretmeyi hedefliyoruz” dedi. Gensenta Kurumsal İlişkiler Direktörü Dr. Bilgen Dölek de “Türkiye’nin ilk biyoteknolojik molekülünü geliştirmek üzere mayısta bir proje başlatıyoruz. Bağışıklık sistemi üzerine olacak. Sanayi akademi iş birliği ile üretilecek” diye konuştu.