Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çapraz nakil, biri İzmir diğeri Mardinli iki aileyi böbrek kardeşi yaptı. Elli üç yaşındaki Yunus Er, iki çocuk annesi Mülkiye Dişli’ye, 36 yaşındaki Vedat Dişli ise beş çocuk annesi Safya Er’e böbreğini verdi.

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Mülkiye Dişli’ye nişanlıyken “nefrotik sendrom” teşhisi konuldu. Dişli’nin sağlığı ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra iyice bozuldu, 2005’te diyalize girmeye başlayan genç kadın bir yıl sonra Ege Üniversitesi Hastanesinden kadavradan yapılan bağışla böbrek nakli oldu. Ancak naklin ardından lenfomaya yakalandı. Yedi ay kemoterapi gören Dişli bu sırada nakil böbreğini kaybetti. Tekrar diyalize mahkûm olan Mülkiye Dişli’ye eşi böbreğini vermek istedi ancak kan grubu tutmadı.

Mardin’de yaşayan, Safya Er’e de 2005 yılında sebebi belli olmayan böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Diyalize bağlanan Er’e eşi Yunus Er böbreğini vermek istedi ancak kan grubu uyumsuzdu. Her iki çiftin de yolları İzmir Kent Hastanesinde kesişti. Alıcı ve vericiler eşleşince iki hastaya da çapraz böbrek nakli şansı doğdu. Opr. Dr. Işık Özgü, Opr. Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok’tan oluşan ekip, çapraz nakli gerçekleştirdi. Yunus Er’in bir böbreği Vedat Dişli’nin eşi Mülkiye Dişli’ye, Vedat Dişli’nin bir böbreği de Yunus Er’in eşi Safya Er’e nakledildi. “Artık biz bir aile olduk” diyen iki çift şifa ile taburcu edildi. İHA