Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye yolcusuz dönen uçağın mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını belirten Koca, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaklarını söyledi. Koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle: Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Şimdiye kadar incelenen 1.363 şüpheli vakadan hepsi negatif çıktı. Umreden dönen vatandaşlarımızda da şu ana kadar herhangi pozitif vaka bulunmadı. Çin dışı bölgelerde hız arttı. İtalya ile birlikte Avrupa bölgesinde bunun artabileceği endişesi taşıyoruz. Şu an 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu. Avrupa’da alınan tedbirsizlik bizi risk altına sokmakta. Vatandaşlarımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın. Çıkanlar da ülkeye döndükten sonra 14 gün evde kendilerini izole etsin.