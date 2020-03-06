Türkiye’ye yolcusuz dönen uçağın mürettebatının ilk muayenelerinde hastalık bulgusuna rastlanmadığını belirten Koca, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaklarını söyledi. Koronavirüsle ilgili bilgilendirme toplantısı yapan Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle: Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Şimdiye kadar incelenen 1.363 şüpheli vakadan hepsi negatif çıktı. Umreden dönen vatandaşlarımızda da şu ana kadar herhangi pozitif vaka bulunmadı. Çin dışı bölgelerde hız arttı. İtalya ile birlikte Avrupa bölgesinde bunun artabileceği endişesi taşıyoruz. Şu an 5 ülke ile sınır ve hava yolu kısıtlamamız oldu. Avrupa’da alınan tedbirsizlik bizi risk altına sokmakta. Vatandaşlarımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın. Çıkanlar da ülkeye döndükten sonra 14 gün evde kendilerini izole etsin.
Bakan Koca: Yurt dışına çıkmayın
06.03.2020 - 06:13 | Son Güncelleme: 06.03.2020 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Singapur Sağlık Bakanlığı, İstanbul’dan gelen ve THY uçağında yer alan bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu yolcunun Fransız uyruklu olduğunu, Londra’dan İstanbul Havalimanı’na buradan da transit uçuşla Singapur’a gittiğini açıkladı.
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686085 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/686085.aspx
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