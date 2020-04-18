Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Doç. Dr. Vural Fidan “Salgın başlamadan önce maske vve eldivenler sağlık çalışanlarının kullandıkları ürünlerdi. Fakat şu anda toplum tüm kesimleri kullanıyor. Bu atıkların Tıbbi Atık Yönetmeliği’ne göre bertaraf edilmesi gerekiyor. Sağlık merkezlerinde bunları sağlayacak şekilde tıbbi atık kutularımız mevcut. Ama görüyoruz ki, halk direkt olarak çöpe ya da sokağa atıyor. Şayet atmaları gerekirse bir poşetin içerisine koyduktan sonra ağzını güzelce bağlayarak çöp kutusuna atmalarını tavsiye ediyorum. Gelişigüzel atılması, virüs bulaştırarak toplum sağlığını tehlikeye atabilecek bir durumdur” dedi.