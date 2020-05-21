Doğuştan gelen ürolojik bir problem sebebiyle böbrek yetmezliği yaşayan ve iki buçuk senedir diyalize giren Tunahan Köse, 19 Mayıs’ta Ankara’dan gelen bir haberle mutluluğa boğuldu. Pandemi döneminde aciller dışında canlı vericiden nakil yapılamadığı için umudunu kaybetmek üzere olan Tunahan’a Ankara’da hayatını kaybeden dokuz yaşındaki bir kız çocuğunun böbreği nakledildi. Prof. Dr. Şaban Sarıkaya ve Prof. Dr. Yarkın Kâmil Yakupoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille hayata bağlanan Tunahan “Virüs döneminde acılarını ikinci plana atarak organ bağışlayan ve hayat kurtaran aileye teşekkür ederim” dedi.
19 yaşındaki gence çifte bayram
21.05.2020 - 04:46 | Son Güncelleme: 21.05.2020 - 04:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki genç, 19 Mayıs’ta, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üroloji AD’de gerçekleştirilen nakille diyalizden kurtuldu.
Etiketler : Tunahan Köse,samsun,
705662 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/705662.aspx
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