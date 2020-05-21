Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğuştan gelen ürolojik bir problem sebebiyle böbrek yetmezliği yaşayan ve iki buçuk senedir diyalize giren Tunahan Köse, 19 Mayıs’ta Ankara’dan gelen bir haberle mutluluğa boğuldu. Pandemi döneminde aciller dışında canlı vericiden nakil yapılamadığı için umudunu kaybetmek üzere olan Tunahan’a Ankara’da hayatını kaybeden dokuz yaşındaki bir kız çocuğunun böbreği nakledildi. Prof. Dr. Şaban Sarıkaya ve Prof. Dr. Yarkın Kâmil Yakupoğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille hayata bağlanan Tunahan “Virüs döneminde acılarını ikinci plana atarak organ bağışlayan ve hayat kurtaran aileye teşekkür ederim” dedi.