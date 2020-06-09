Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Maskenin ağız ve burnu kapatması gerektiğinin önemle altını çizen iç hastalıkları ve gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı "Maske takılması koronavirüse karşı hayati bir tedbirdir. Hastalık oranının maske takan toplumlarda daha düşük olması bunu göstermektedir.

Toplu taşıma araçlarında maske ve mümkünse koruyucu siperliği takmak daha etkili olacaktır” dedi.

BURNUNUZ ÖRTÜLSÜN

Maskenin mutlaka ağız ve burnu kapatması gerektiğini söyleyen “Ama çoğu zaman burun açıkta kalıyor, maske çene altına iniyor. Sosyal medyada maskeyi yüzüne takıp uyuyan bile gördük. Ön yüze mümkünse dokunulmadan çıkarılmalı ve tekrar takılmalıdır. Virüs göz yoluyla da bulaşabilmektedir. Maskeyle gözü kapatarak uyumak, maskenin ön yüzünü tutarak çıkarmak yanlıştır" diye anlattı.