Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Evinde karantina altına alınan küçük çocuk, karantina süresi sonundaki testlerin negatif çıkmasıyla bu hastalığı da atlatmayı başardı. Çağan Nefes Dumanlı'ya kök hücre nakli yapan hekimlerden Ege Üniversitesi Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Aksoylar, yapılan nakille çocuğun bağışıklık sisteminin düzeldiğini belirterek “Eğer Covid-19 hastalığını kök hücre nakli olmadan yaşasaydı belki çocuğumuz şimdi hayatta olmayabilirdi. Bağışıklık sistemi iyi çalıştığı için Çağan Nefes bu süreci iyi bir şekilde atlatarak sağlığına kavuştu. Aslında o diğer tüm nakil olan çocuklarımıza umut oldu" diye konuştu.