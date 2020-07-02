Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastaların tedavilerinin belirli aralıklarla yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülsen Babacan, izolasyon günlerinde hastaneye gidemeyen Alzheimer ve Parkinson hastalarının hastalıklarının koronavirüs sürecinden olumsuz etkilendiğini söyledi. Normal düzene geçilmesiyle birlikte az da olsa Alzheimer ve Parkinson hastalarının hekime ulaşmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Babacan “Bize gelenlerin büyük bir kısmının durumunun kötüleştiğini gördük. Bunun en önemli sebepleri hem uyku düzenlerinin bozulmuş olması hem de düzenli egzersizlerinin yapılamamış olması. Bu arada bir grup hasta da hâlen hastanelere gelmekte tereddüt ediyor. Böyle hastaların da bir an önce kontrollere gelmelerini ümit ediyoruz” dedi. Hem Alzheimer hem de Parkinson hastalığında tedavi edici bir ilaç bulunmadığını ve mevcut ilaçlarla hastalığın ilerlemesinin yavaşlatıldığını ifade eden Prof. Dr. Babacan “Bu tür hastalarda normal rutinde de herhangi bir kötüleşme olmasa bile böyle hastaların üç dört ayda bir kontrollere getirilmesi gerekir. Eğer ki, kötüleşme olduğu düşünülürse hemen takip eden doktorlarına başvurulmalıdır” diye anlattı.

PARKİNSON'A AKILLI TAKİP

Her ne kadar hastaneler bütün bölümleriyle hizmet vermeye başlasa da virüs yüzünden birçok kişi hâlâ sağlık kurumlarına gitmek istemiyor. Bu durumda teletıp ve mobil uygulamalar hastaların imdadına yetişiyor. Abdi İbrahim tarafından Alzheimer ve Parkinson hastaları için geliştirilen iki mobil uygulama, hastaların uzaktan takibini ve hastalıklarının yönetilmesini sağlıyor. Parkinson’da Yanımda aplikasyonu sayesinde hastaların günlük ve haftalık durumları izlenebiliyor, ayrıca beslenme ve egzersiz tavsiyeleriyle tedavisine katkı sağlanıyor. Alzheimer’ın Sesi uygulamasında ise hasta ve hasta yakınlarının Alzheimer’la ilgili merak ettikleri bütün soruların cevapları bulunuyor. Parkinson’da Yanımda uygulamasında daha önce teknoloji anlamında başka aplikasyonlarda yer almayan tremor (el titremesi) testi de yer alıyor. Uygulama, Parkinson hastalarının yüzde 80’ninde görülen tremorun şiddetini ölçebiliyor.