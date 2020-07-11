Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DSÖ hastalığın bulaşıcılığıyla ilgili kılavuzuna, kalabalık iç mekânlarda yaşanan bazı bulaşma vakalarının parçacıkların havaya karışması ve bunların da solunan damlacıklara karışabileceğini ekledi. DSÖ, bu gibi bir bulaşmanın restoranlarda ya da spor salonlarında olabileceğini kaydetti.

Bir grup bilim adamı hafta sonunda koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına dair önemli deliller olduğunu bildiren ve DSÖ’ye virüsle ilgili önlem kılavuzunu bu doğrultuda yenilemesi çağrısı yapan bir mektup yazmıştı. DSÖ, mektubun ardından, koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına dair ortaya çıkan delilleri tanıdığını bildirmişti.

DSÖ, mevcut bulguların incelenmesi sonucunda koronavirüsün, virüs bulaşmış yüzeylerle doğrudan ya da dolaylı temas veya enfekte kişilerle yakın temas sonucu bu kişilerin hapşırık, öksürük ve konuşma ile havaya yaydıkları damlacıklar aracılığıyla başkalarına bulaştığını bildirdi.

DSÖ’nün bulaşma risk değerlendirmesinde yapacağı herhangi bir değişiklik, bir metre olan fiziki mesafe tavsiyesini güncellemesine sebep olabilir. Koronavirüs salgınıyla mücadelede DSÖ’nün tavsiyelerini uygulayan hükûmetlerin de tedbirlerini bu doğrultuda değiştirmesi gerekebilir. Osman Sağırlı