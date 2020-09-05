Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Babasının hediye ettiği motosikletle 1 yıl önce kaza geçiren ve yatağa bağımlı hâle gelen omurilik felci hastası Samsunlu Oğulcan Öktem, robotik cihaz yardımıyla yaptığı egzersizler sayesinde hızla iyileşiyor. Geçirdiği kazanın etkisiyle boynundan aşağısı tutmayan 17 yaşındaki Oğulcan, bir yıl boyunca süren zorlu bir tedavinin ardından oturabilir hâle geldi. Olağanüstü bir mücadele ile hayata tutunan Oğulcan, şimdi yürüyebileceği günlerin umuduyla yaşıyor.

Oğulcan’ın hayatı geçtiğimiz yıl 7 Temmuz ayında tamamen değişti. En büyük tutkusu motosikletti. Lise son sınıfa geçmişti. Hayali bilgisayar mühendisi olmaktı. Babası çok sevdiği oğlunu kırmadı ve ona bir başka hayali olan motosikleti aldı. Oğulcan, her yere onunla gidiyordu, ta ki o korkunç kazayı yaşayana kadar. Bozuk yolda dengesini kaybetti. Motosikletle birlikte takla attı; sürüklenerek duvara çarptı. Hastaneye ulaştırıldığında, kafatası ve boyun omuriliğinde kırıklar oluştuğu anlaşıldı. 1,5 ay yoğun bakımda solunum cihazına bağlı olarak yaşadı. Yoğun bakımdan çıktıktan sonra beyin cerrahisinde 1,5 ay kaldı. Sayısız ameliyat geçirdi. Fizik tedavi ünitesinde alındığında boyundan aşağısını kullanamıyordu.

Ama Oğulcan asla hayata küsmedi. “Yürüyeceğim ve çok istediğim bilgisayar mühendisliği fakültesine gideceğim” dedi. Tıbbi tedavisinin ardından fizik tedavi egzersizlerine başladı. Bir süre hastanede, tedavi hakkı bittikten sonra da evde annesi ve ablasının yardımıyla egzersiz yaptı. Daha sonra Samsun Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yatan Oğulcan yaklaşık 6 aydır burada tedavi görüyor. Robotik rehabilitasyonla hızla iyileşmeye başlayan Oğulcan, fizik tedavi öncesinde kollarını kullanamadığını ve oturamadığını söyleyerek, “Robot âdeta arkadaşım oldu. Robot yardımıyla yaptığımız egzersizler sayesinde artık kollarımı kullanabiliyorum ve oturabiliyorum. Parmaklarımın ucunda biraz hissizlik var ama onlar da geçecek. Daha sonra sırada yürüme var. Bunun uzun bir süreç olduğunu biliyorum ama en kısa zamanda ayağa kalkabileceğime inanıyorum” dedi.

EN ÖNEMLİ SEBEBİ TRAFİK KAZALARI

Türkiye’de her yıl yaklaşık 2.500 kişinin trafik kazaları sebebiyle omurilik felci geçirdiğini söyleyen fizik tedavi uzmanı Dr. Orhan Akdeniz “Omurilik felcinde trafik kazaları sebepler arasında ilk sırayı alıyor” dedi. Hareket kayıplarının tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyonun öneminin büyük olduğunu belirten Akdeniz “Son 20 yıl içinde dünyada ve Türkiye’de rehabilitasyon hizmetlerinin iyileşmesi ve özellikle robotik rehabilitasyonun devreye girmesiyle bu hastaların hayat kalitesi çok yükseldi. Şu anda hastalarımız yaralanma seviyelerine bağlı olmak kaydıyla robotlardan faydalanarak ayağa kalkabiliyor, yürüyebiliyor ve dolaşımını düzenleyebiliyorlar” dedi.