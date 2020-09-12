Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beijing Wantai ilaç şirketi ve Ximamen Üniversitesi iş birliğinde yürütülecek denemeye 100 sağlıklı gönüllünün katılması planlanıyor. Ekimde başlaması planlanan denemelerin ikinci ve üçüncü safhalarıyla birlikte en az bir yıl süreceği tahmin ediliyor. Spreyle burna tatbik edilen aşı adayının solunum yoluyla bulaşan virüsün doğal enfeksiyon yolunu tetiklemesi, bu yolla vücutta bağışıklık uyandırması amaçlanıyor. Aşı adayı, potansiyel Covid-19 aşıları arasında enjektör yerine spreyle tatbik edilen ilk örnek olacak.