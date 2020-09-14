Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eczacılar, aşırı talep üzerine dükkânlarının camlarına “Grip aşısı bize gelmemiştir. Ekim ve kasım aylarında dağıtımı olacaktır” yazısı astı. Bazı eczacılar da aşı vurulmak isteyenleri sıraya aldı, böylece yüzlerce kişilik listeler oluştu. Bursa’da eczacılık yapan Oryal Kahraman “Zamanında aşı yaptırayım mı yaptırmayayım mı diye tereddüt eden kişiler, artık aşı olmak için koşturuyor. Bütün virüsler akciğer hedeflidir. Grip aşısı akciğere ve solunum yollarına yönelik bir bağışıklık sistemi oluşturuyor. O bağışıklık sitemiyle dolaylı olarak koronavirüse direnç sağlanıyor. İnşallah yeteri kadar aşı verilir, biz de isteyen herkese veririz” dedi.