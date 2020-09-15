Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs hastalarını kurtarmak isteyenlerin, ‘0 850 302 6 526’ numarayı aramalarının yeterli olabileceğini söyleyen KAYED Genel Başkanı Murat Özekinci “İnsanlar artık oradan oraya koşturmayacak. Derneğimiz hastaların immün plazma ihtiyacını karşılayacak. Son 10 gün içinde 15 şehre ulaştık” dedi. Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da vatandaşlara danışmanlık verilmesi amacıyla kurulan “Covid-19 Çağrı Merkezi”nin hizmete başladığını bildirdi. Bahçacı “İlk etapta 20 kişilik hekim ve yardımcı sağlık personelinden oluşan çağrı merkezimiz 7/24 esasına göre hizmet verecek. Merkezde görevli personel danışmanlık yapmanın yanı sıra teşhis koyulan vatandaşlarımızın takibini yapacak” diye konuştu.