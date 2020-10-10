Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Türkiye’de bazı uzmanlardan destek geldi, bazıları erken olduğunu belirtti. İşte o değerlendirmelerden bazıları:

DR. YAVUZ DİZDAR:

Eve hapsolanlar hastalığı ağır atlatır

Sürü bağışıklığının salgının başından itibaren izlenmesi gereken bir yol olduğunu savunan Onkoloji Uzmanı Dizdar “Sağlıklı kişiler normale dönmeli. Kronik rahatsızlığı olanlar tedbirlere uyarak normalleşmeli. Kendinizi eve hapsedip izole ederseniz hastalığı ağır atlatabilirsiniz. Okulların açılmasını riskli bulmuyorum. Çünkü virüste olağanüstü bir değişiklik olmadı. Ayrıca sınıf ortamında da maske takılmasının bir anlamı yok. Zaten öğrenciler dış dünyada tamamen izole değiller ki” diye konuştu.

PROF. DR. YALINAY:

Normalleşme için daha vakit var

Normale dönmek için erken olduğunu belirten Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Meltem Yalınay “Virüse yakalananların hastalığı ne şekilde geçireceğini öngöremeyeceğimiz için, sürü bağışıklığı konusunu uygun görmüyorum. Şiddetli vakalar ve yoğun bakım desteği alanların sayısı azalınca bu konuşulabilir. Ayrıca maske konusu önemli. Sürekli ağızda olması enfeksiyonlara sebep olabilir, 4-5 saatte bir değiştirilmeli. Sınıf ortamında kurallara uyularak maske takılmayabilir” ifadesini kullandı