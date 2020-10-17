Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Sanal Kongresi kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Uzun “Akciğer embolisi bir akciğer atardamarının ani tıkanmasıdır. Bu tıkanma genellikle bacaktaki bir toplardamardan akciğere gelen bir kan pıhtısı sebebiyle gelişir. Covid-19 ve yine bizim ülkemiz için oldukça önemli bir hastalık olan Behçet hastalığında akciğer damarlarının iltihaplanmasına bağlı olarak akciğer damarlarının içinde de kendiliğinden pıhtılaşma meydana gelebilir. Ölen hastalara yapılan otopsi çalışmalarında hastaların akciğerlerin küçük toplardamarlarında pıhtı oluştuğu saptanmıştır. Bu hastalarda kanın akışkanlığının azaldığını gösteren maddeler kanda tespit edilebilmektedir. Özellikle hastalığı ağır geçirip solunum problemi olanlarda, yoğun bakımda yatan hastalarda pıhtı oluşma riski daha fazladır” diye konuştu.

Akciğer embolisi için bazı durumlarda riskin arttığını hatırlatan Prof. Dr. Uzun “Uzun süre yatak istirahati, 4 saati aşan seyahat, son bir-iki ayda ameliyat geçirmek, travma, gebelik, şişmanlık, doğum kontrol hapı ya da hormon tedavisi kullanımı, kan pıhtılaşmasına neden olan genetik hastalıklar, kanser varlığı, kalp yetmezliği gibi durumlarda akciğer embolisi için risk yüksektir. Kısaca hareketsiz kalmak bu hastalığın oluşması için en önemli riski oluşturur. Covid-19 tedavisi gören ve taburcu olan kişilerin de hastaneden çıktıktan sonra bol sıvı alması ve hareket etmesi tavsiye edilir” diye açıkladı.