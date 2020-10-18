Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz ANKARA

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan “Haziran sonunda, TÜİK’ten alınan örneklem ile 153 bin kişilik bir çalışma yapılmıştı. Bu çalışmanın aynısı önümüzdeki günlerde tekrar edilecek. Belirlenen hanelere gidilip antikor ve sürüntü alınacak. Böylelikle bütün toplumun fotoğrafını çekeceğiz. Bağışıklık düzeyimizi tespit edip ona göre strateji belirleyeceğiz. Ayrıca aşı çalışmalarını ne yönde planlamamız gerektiğini öğreneceğiz. Araştırmalar tahminen önümüzdeki ay sonuçlanır. Hastalığın daha çok geçirildiği İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde bağışıklığın daha yüksek olmasını bekliyoruz. Ancak kişi bağışıklık sayısı, nüfusa oranla daha az olabilir” dedi.

“DİĞER SINIFLAR DA AÇILACAK”

İlhan, yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili de şunları söyledi: Bundan sonra peyderpey ara sınıflar açılacaktır. Önümüzdeki süreçte 5, 6 ve 7’inci sınıflar veya 9, 10, 11’inci sınıflar belki eş zamanlı olarak belki de birer hafta arayla açılabilir. Okula başlayan çocukları 3-4 hafta kadar izleyip daha sonra okullarda da tarama yapma yönünde bir görüş söz konusu. Bu çok doğru bir yaklaşım. Böylece, burada asemptomatik olanları tespit edeceğiz.