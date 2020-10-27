Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Raporda önerilen yaklaşımlar sayesinde akciğer kanseri tedavisinde vakit kaybedilmeden daha hızlı teşhis ve doğru tedavi uygulamaları mümkün olabilecek. Akciğer kanseri hastaların ilk teşhis anından son tedaviye kadar birçok branş tarafından değerlendirildiğini söyleyen Türk Akciğer Kanseri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erdem Göker, “Bu hastalığın başından sonuna doğru yönetilmesi, hastaların evreleme ve tedavisine multidisipliner takımın karar vermesi hastaların doğru tedaviyi alabilmesindeki en önemli faktör” dedi.