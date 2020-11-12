Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Covid-19 enfeksiyonunun ağrılı tiroit iltihabı (Subakut tiroidit) görülme sıklığını artırdığını söyleyen endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı Dr. Esra Tutal, "Grip virüsü ve diğer virüslerin yanı sıra bu dönem çok sık karşılaştığımız koronavirüs enfeksiyonu bu hastalığa sebep olabiliyor. Hatta Covid-19’u belirtisiz geçirdikten sonra bile hastalarda ‘subakut tiroidit’ gelişebiliyor. Boyun ön bölgesinde tiroit bezinin olduğu bölgede kulağa vuran, yutkunmakla artan bir ağrı vardır. Ağrının yanı sıra yorgunluk, eklem ağrısı, kas ağrısı, hafif ateş gibi grip benzeri belirtiler de olur” dedi.