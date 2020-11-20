Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Neşra Durmaz

Covid-19 salgını sürecinde sağlık alanındaki dijital uygulamalar, hekimlere ve vatandaşlara kolaylık sağlayabilecek şekilde yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda hastanelerde oluşabilecek bulaş riskinin önüne geçmek için randevuların büyük kısmının Merkezî Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınması sağlandı. Eylül sonu itibarıyla bu yıl 85 milyon 834 bin 775 randevu MHRS üzerinden gerçekleştirildi. Ayrıca, vatandaşların MHRS üzerinden randevu alarak hekimler ile online görüşebileceği ‘Dr. e-Nabız Sistemi’ oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde devreye alınacak uygulamayla, özellikle risk grubundaki vatandaşların rutin kontrolleri, ilaç takipleri ve tahlil sonuçlarının değerlendirmesi sistem üzerinden görüntülü konuşma ile yapılacak. Böylece ileri yaştaki vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların hastaneye gitmesine gerek kalmayacak.