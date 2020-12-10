Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Erişkinlerde; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, hâlsizlik gibi belirtiler veren koronavirüsün, çocuklarda bazen farlı belirtiler de gösterdiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Çoban, “Hızlı nefes alıp verme veya zor nefes alıp verme, uykuya eğilim, göğüs ağrısı veya çarpıntı, bilinç değişikliği, dudaklarda ve yüzde morarma, şiddetli karın ağrısı gibi şikâyetleri olan çocukların aileleri tarafından acilen bir hekime götürülmesi gerekiyor. Koku ve tat kaybı daha ileri safhalarda ortaya çıkan belirtilerdir. Aşı çalışmaları hızlansa da güvenilirlik yönünden çocuklar için hâlen etkin bir aşı yok” dedi.