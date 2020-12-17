Uşarer, serotonin düzeyini arttırmak için triptofan deposu ıspanak, yumurta, süt, muz ve badem gibi gıdaların kişiyi daha mutlu hissettireceğini söyledi.
Pandemi mutsuzluğunun ilacı muzlu süt
17.12.2020 - 03:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 - 03:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemide, kişinin sevdiklerinden ayrı kalmasının, evden çıkamamasının, mutsuz ve depresif hissettirdiğini söyleyen beslenme uzmanı Seda Uşarer, bu dönemde serotonin düzeyini artıran yiyecekler tüketilmesini tavsiye etti.
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