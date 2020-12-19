Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’la ilgili aşırı derecede bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı olduğunu söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Betül Mercan "Kulaktan dolma bilgilerle kafanızı karıştırmayın. Koronavirüs enfeksiyonu hakkındaki en doğru bilgiyi hekiminize danışarak alabilirsiniz" uyarısında bulundu. Dr. Mercan, enfeksiyonla ilgili doğru bilinen yanlışlara açıklık getirdi.

YANLIŞ: Her PCR pozitif kişi virüs bulaştırır.

DOĞRU: Testin pozitif çıkmasının kişinin aktif hasta ve bulaştırıcı olduğunu göstermez. PCR testi ortalama 17 gün pozitif olabilir. Bu durum atılan virüs parçacık atılımına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir hatta literatürde 83 güne kadar pozitif çıkan vaka bildirilmiştir. Temas sonrası eğer enfekte olmuşsanız semptomlar başladıktan 1-2 gün önce ve 6-7 gün sonrasına kadar bulaştırıcılık riskiniz var. En yoğun bulaştırma ise belirtiler başladıktan sonraki dördüncü ve beşinci günlerde olacaktır.

YANLIŞ: Temastan hemen sonra test yaptırın.

DOĞRU: Temas sonrasında eğer hiçbir şikâyet yoksa hemen test yaptırmayın. Çünkü ilk günlerde test negatif çıkabiliyor. Ancak temas sonrası dördüncü günden itibaren yapılması daha doğru sonuç verir.

YANLIŞ: Akciğer tomografisi çektirin.

DOĞRU: Akciğer tomografisi hastanın şikâyetleri doğrultusunda doktor kararı ile istenecek bir tetkiktir. Özellikle öksürük, balgam, sırt ağrısı ve nefes almakta zorlanma gibi şikâyetleriniz varsa akciğer tomografisi Covid-19 pnömonisini gösterebildiğinden ek tetkik olarak istenebilir.

YANLIŞ: Sadece PCR negatifse dışarı çıkabilirsiniz.

DOĞRU: Geçirilmiş Covid-19 hastalığı öyküsü olan ve yeterli süre izolasyonda kalan insanların dışarı çıkabilmeleri ve işlerine dönebilmeleri için PCR negatifliği şartı yoktur. Şu an Bakanlığın yayımladığı çalışmada evde ve yatan hastalar için izolasyon süreleri netleştirilmiştir. Semptomsuz veya hafif semptomlu hastalar, 10 günlük izolasyon sonrası teste bakılmadan işbaşı yapabilir. Bu kişiler, hayatına kaldığı yerden devam edebilir. Orta/ağır semptomlu kişilerin ise 14 günlük, yoğun bakımda yatan hastaların ise 20 günlük izolasyon sonrası teste bakılmaksızın işbaşı yapmaları mümkün.